İsrail ordusu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiye'de 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık ekiplerimiz, Kalendiye kontrol noktasında yaşanan arbede sırasında biri gerçek mermiyle uyluğundan yaralanan diğeri de göz yaşartıcı gazdan etkilenen toplam 2 kişiyi hastaneye kaldırmıştır." bilgisi paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını ilan etmesinin ardından Filistin'in Batı Şeria bölgesinde ve Kudüs kentinde İsrail güvenlik güçleriyle Filistinliler arasında çeşitli gerginlikler yaşanıyor.

