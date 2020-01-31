HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsrail ordusu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 03:51 | Son Güncelleme

İsrail ordusu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiye'de 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık ekiplerimiz, Kalendiye kontrol noktasında yaşanan arbede sırasında biri gerçek mermiyle uyluğundan yaralanan diğeri de göz yaşartıcı gazdan etkilenen toplam 2 kişiyi hastaneye kaldırmıştır." bilgisi paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını ilan etmesinin ardından Filistin'in Batı Şeria bölgesinde ve Kudüs kentinde İsrail güvenlik güçleriyle Filistinliler arasında çeşitli gerginlikler yaşanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Kudüs Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

İmamoğlu, İBB'ye dava açtı!

İmamoğlu, İBB'ye dava açtı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler: Belli ki yara büyük tuz basılabilir

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı! Hande Fırat'tan konuklarına sert tepki: Sağlıklı insanı buradan deli çıkarırsınız

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Fahrettin Altun 'Çarpmayan kalp olur mu?' notuyla paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azize' ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin sembolü olan 'Azize' ile görüştü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden üniversite öğrencisi tuvalette doğum yaptı

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

İmamoğlu'nun tatile gittiğini öğrenince... Canlı yayında böyle duyurdu!

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.