İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 çocuğu ile eşini kaybeden Hadidi, cenazede yaptığı açıklamada saldırı gününü ve yaşadıklarını anlattı. Netanyahu, ABD'nin kendilerini desteklediğini söyledi EŞİ VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ Çocuklarının, bayramlıklarını giymiş şekilde akrabalarını görecekleri için sevinçle evden çıktığını kaydeden Hadidi, İsrail saldırısında eşi, çocukları; Suheyb (14), Abdurrahman (8), Usame (6) ve Yahya'nın (11) hayatını kaybettiğini aktardı. "Çocukların günahı neydi de hayatlarını kaybettiler. Onlar, bu çatışma ile hiçbir ilgisi olmayan masumlardı." diyen Hadidi, "Silahı olmayan, kimseye zarar vermeyen çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?" ifadelerini kullandı. Acılı baba, İsrail'in ihlallerine yıllardır maruz kalan Filistinli çocukların korunmasındaki görevini yerini getirmemekle suçladığı uluslararası insan hakları kurumlarından herhangi bir talepte bulunmayı reddetti. AİLESİNDEN GERİYE SADECE 5 AYLIK BEBEĞİ KALDI Hadidi, İsrail saldırısından sadece beş aylık bebeği Ömer'in kurtulduğunu söyledi. Filistinli baba kendisine en küçük çocuğu Ömer'in saldırıdan yaralı şekilde kurtulduğu haberi ulaşınca şükür namazı kıldığını dile getirdi.