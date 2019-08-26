İsrail Şam yakınlarında İran kuvvetlerini vurdu!

Sözcü İran kuvvetlerinin İsrail'deki hedeflere "katil dronelar" fırlatmayı planladığını söyledi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Saldırı, son günlerde Suriye içinden İsrail'deki bölgeleri hedef alan saldırı planlarını ilerletmeye hazırlanan İran Kudüs Gücü faaliyetlerini ve Şii milisleri hedef aldı" dedi.

İran Devrim Muhafızları'nın (IRGC) ülke dışında faaliyet gösteren birimi Kudüs Gücü olarak adlandırılıyor. İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus gazetecilere yaptığı açıklamada, kuvvetlerin İsrail'in kuzeyinde patlayıcılarla donanmış "katil drone" fırlatmaya hazırlandığını söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ordunun planlanan İran saldırısını engellediğini söyledi. Netanyahu Twitter'da yaptığı açıklamada "İran hiçbir yerde dokunulmazlığa sahip değil. Kuvvetlerimiz, İran saldırganlığına karşı her alanda faaliyet gösteriyor" dedi.

Suriye devlet medyası, Suriye hava savunmasının Cumartesi gecesi başkent Şam'a karşı "düşmanca hedefleri" vurduğunu söyledi.

SANA, "Saldırı devam ediyor ve hava savunma kuvvetleri düşmanca hedeflerle karşı koyuyor ve çoğunu güney bölgede düşürüyor" dedi.

Suriye ordusu yaptığı açıklamada, "İsrail füzelerinin çoğunluğunun hedeflerine ulaşmadan imha edildiğini" söyledi. Ancak Conricus, İsrail saldırılarının etkisinin "önemli" olduğunu söyledi.

