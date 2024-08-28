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İsrail şimdi de gözünü oraya dikti! Bakan Katz'tan skandal teklif: Onları da topluca zorla yerlerinden edelim

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
28.08.2024 09:28
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Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de saldırılarına devam ediyor. Geceleyin Batı Şeria'da "geniş çaplı" operasyon başlatıldı. Saldırılarda en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, halkın Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi önerisini dile getirdi.

İsrail şimdi de gözünü oraya dikti! Bakan Katz'tan skandal teklif: Onları da topluca zorla yerlerinden edelim

İsrail ordusu Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 10 Filistinli yaşamını yitirirken Tulkerim kentindeki hastaneler kuşatma altına alındı.

İKİ KENTTE EŞ ZAMANLI SALDIRI BAŞLADI

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı harekete geçtiğine işaret edildi. Ayrıca Kara Kuvvetlerine destek için savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarının (İHA) kaldırıldığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında 2 kişinin öldürüldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

HASTANE KUŞATMA ALTINA ALINDI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre de İsrail ordusu, çok sayıda zırhlı araçlarla Cenin kentine girerek İbn-i Sina Hastanesi yakınına konuşlandı.

İsrail ordusu, Cenin kentinin güneyinde İHA'dan atılan füzeyle bir aracı hedef aldı. Filistin Kızılayı, söz konusu araçta 3 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını belirtti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine de batıdan giren İsrail güçleri, kentteki hastanelere baskın yaptı ve kuşatma altına aldı. Ambulansların çalıştırılmasına engel olan İsrail askerleri, ambulansların bazılarında arama yaptı.

Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA'yla saldırı düzenlendi, saldırı sonucu yaralıların olduğu ancak İsrail'in bölgeyi kuşatmaya aldığı için ambulansların giremediği bilgisi paylaşıldı.

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Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampına da baskın düzenleyen İsrail ordusu, İHA'larla bölgede yoğun uçuşlarını sürdürüyor.

Faria Mülteci Kampına İHA'yla düzenlenen saldırıda da 2 gencin yaşamını yitirdiği ve bazıların yaralandığı belirtilirken, Filistin Kızılayı ekiplerinin de İsrail engelleri nedeniyle bölgedeki yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği kaydedildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Kalkilya kentine de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Bu arada Filistinli direniş grupları da İsrail askerleriyle çatışmalara girdikleri yönünde açıklamalar yaptı.

BAKAN KATZ: TOPLUCA ZORLA YERLERİNDEN EDELİM

İsrail ordusunun gece Batı Şeria’da 10 Filistinli’yi öldürmesinin ardından Dışişleri Bakanı Katz, halkın Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesini gündeme getirdi.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 659'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze Batı Şeria
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