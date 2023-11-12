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İsrail terörü bitmek bilmiyor! Bu sefer de doğumhane ve yoğun bakım ünitesini hedef aldılar

12.11.2023 20:45 | Son Güncelleme:
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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldığını açıkladı.

İsrail terörü bitmek bilmiyor! Bu sefer de doğumhane ve yoğun bakım ünitesini hedef aldılar

Gazze'deki hükümet, Şifa Hastanesinin yoğun bakım ünitesi, ameliyathanesi ve doğumhanesinin İsrail tarafından hedef alındığını duyurdu.

"HAREKET EDEN HER ŞEY HEDEF ALINIYOR"

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail ordusu tarafından etrafı sarılan Şifa Hastanesi'nin çevresinde hareket eden her şeyin hedef alındığını, ambulansların dahi hareket edemediğini belirtti.

Genel Müdür Muhammed Zakut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki durumun "felaket" olduğunu vurguladı.

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Hastaneye giriş-çıkış yapılamadığını ifade eden Zakut, çevresinin bombalanması nedeniyle ambulansların da hareket edemediğini aktardı.

İsrail'in cenazelerin defni için dahi fırsat vermediğini vurgulayan Zakut, "İsrail, Şifa Hastanesi çevresinde hareket eden her şeyi hedef alıyor." dedi.

Mısır'dan Şifa Hastanesi'ne ambulans göndermesini, bebekler, çocuklar ve hastaların hayatının kurtarılması için harekete geçilmesini isteyen Zakut, ayrıca hastaneye akaryakıt temin edilmesi çağrısında bulundu.

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ÖLÜ VE YARALI SAYISI TESPİT EDİLEMİYOR

Filistinli yetkili, saldırıların yoğunluğuna dikkati çekerek "İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hasta ve yaralılara ulaşılamadığı için ölü ve yaralı sayısı tespit edilemiyor." diye konuştu.

Zakut, Nasr ile Rantisi hastanelerinin zorunlu olarak tahliye edildiğini, hastaların şu an herhangi bir sağlık tedbiri olmadan sokakta kaldığını sözlerine ekledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ile çeşitli hastanelerin çevrelerini kuşatma altında tutuyor.

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İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100’ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500’ünü çocuklar ve 3 bin 27’sini kadınlar oluşturuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze şifa hastanesi
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