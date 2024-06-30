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  4. İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı! İsrail medyasındaki iddialara Türkiye'den açıklama

İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı! İsrail medyasındaki iddialara Türkiye'den açıklama

30.06.2024 20:05
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Antalya'ya acil iniş yaptığı aktarılan İsrail merkezli El Al Havayoluna ait bir yolcu uçağına, havalimanındaki yetkililer tarafından yakıt verilmediği iddia edilmişti. Yapılan açıklamada uçağa yakıt sağlanacağı ancak uçak pilotunun kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdiği belirtildi.

İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı! İsrail medyasındaki iddialara Türkiye'den açıklama

Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayoluna ait uçağın Antalya Havalimanı'na acil iniş yapması hakkında bilgi paylaştı.

"KENDİ RIZASIYLA AYRILDI"

Kaynaklar, Antalya'ya iniş yapan El Al uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

"YAKIT VERİLMEDİ" İDDİASI

İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Varşova'dan Tel Aviv'e giden hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği iddia edilmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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