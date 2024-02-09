İsrail uçağında kaos: Yolcu kokpite girmeye çalıştı, uçak acil iniş yaptı

İsrail medyası, Tel Aviv seferi sırasında bir yolcunun kokpite girmeye çalıştığını iddia etti. El Al Havayolu şirketi ise yaptığı açıklamada, olayın çok ciddiye alındığına dikkat çekerek yolculuk esnasında gerekli tüm önlemlere başvurulduğunu belirtti.

Olay, uçağın Yunanistan'ın Selanik kentine inmesine neden oldu. Havalimanı polislerinin, şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Durumun çözülmesinin ardından uçağın Tel Aviv'e planladığı yolculuğuna devam ettiği kaydedildi.

Geçen yıl farklı bir El Al uçağında kokpitte duman ihbarı nedeniyle acil durum yaşanmıştı.





