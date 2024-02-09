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  4. İsrail uçağında kaos: Yolcu kokpite girmeye çalıştı, uçak acil iniş yaptı

İsrail uçağında kaos: Yolcu kokpite girmeye çalıştı, uçak acil iniş yaptı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.02.2024 09:18 | Son Güncelleme:
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Çekya'nın başkenti Prag'tan İsrail'e giden bir uçakta arbede yaşandı. Bir yolcu kokpite girmeye çalışınca uçak Selanik'e acil iniş yaptı.

İsrail uçağında kaos: Yolcu kokpite girmeye çalıştı, uçak acil iniş yaptı

İsrail medyası, Tel Aviv seferi sırasında bir yolcunun kokpite girmeye çalıştığını iddia etti. El Al Havayolu şirketi ise yaptığı açıklamada, olayın çok ciddiye alındığına dikkat çekerek yolculuk esnasında gerekli tüm önlemlere başvurulduğunu belirtti.

Olay, uçağın Yunanistan'ın Selanik kentine inmesine neden oldu. Havalimanı polislerinin, şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Durumun çözülmesinin ardından uçağın Tel Aviv'e planladığı yolculuğuna devam ettiği kaydedildi.

Geçen yıl farklı bir El Al uçağında kokpitte duman ihbarı nedeniyle acil durum yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail uçak
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