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  4. İsrail ve Suriye arasında takas: Tutuklu İsrailli karşılığında aşı verildi

İsrail ve Suriye arasında takas: Tutuklu İsrailli karşılığında aşı verildi

20.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Suriye arasında takas: Tutuklu İsrailli karşılığında aşı verildi

İsrail yönetiminin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla" girdikten sonra tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Beşar Esad rejimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temin ettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in esir takası için Rusya'dan Esad rejimine 1,2 milyon dolarlık Sputnik V aşısı satın aldığı belirtildi.

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AŞILAR ŞAM'A

Anlaşma kapsamında İsrail'in Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşılarının doğrudan Şam'a gönderileceği ifade edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 23 Mart'ta yapılacak erken seçim öncesi seçmenin tepkisinden dolayı bu bilgiyi kamuoyundan gizlediği kaydedildi.

Habere ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Esed rejimi, bu hafta Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası yapmıştı.

Esir takası kapsamında İsrail 2 Suriyeli çobanı, Esed rejimi de "yanlışlıkla" Suriye'ye girdikten sonra tutuklanan İsrailli bir kadını serbest bırakmıştı. (AA)


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