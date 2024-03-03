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  4. İsrail, yardım bekleyen Filistinlileri vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, yardım bekleyen Filistinlileri vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

03.03.2024 19:48
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İsrail ordusu, yine Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıyı 'korkunç bir katliama' benzetirken, çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

İsrail, yardım bekleyen Filistinlileri vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

"KORKUNÇ BİR KATLİAM"

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

118 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Filistin İsrail Gazze
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