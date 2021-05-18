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  4. İsrail'in saldırısı sonucu Gazze Şeridi'ndeki 6 katlı bina yıkıldı

İsrail'in saldırısı sonucu Gazze Şeridi'ndeki 6 katlı bina yıkıldı

18.05.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki 6 katlı bir binayı hava saldırısıyla vurdu.

İsrail'in saldırısı sonucu Gazze Şeridi'ndeki 6 katlı bina yıkıldı

İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roketle vurulan, Gazze kentinin batısında bulunan Er-Rimal Mahallesindeki Cemal Abdunnasır Caddesi'ne bakan 6 katlı Kahil Apartmanı tamamen yıkıldı.

Söz konusu bina Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir grup okul ile İslamiyye Üniversitesi yakınlarında yer alıyordu.

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Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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İsrail

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