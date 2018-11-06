"İsrail'le ateşkes Filistin uzlaşısının yerini tutmaz"

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Ramallah Konsolosu Mustafa eş-Şehhat, Gazze'de İsrail'le varılacak ateşkesin Filistin uzlaşmasının yerini tutmayacağını bildirdi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu üyesi Hanan Aşravi ile Konsolos Şehhat, örgütün Ramallah'taki merkezinde bir araya geldi.

Şehhat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gazze meselesinin insani ve ekonomik değil, siyasi ve hukuki bir mesele olduğunu ve ülkesinin de Gazze'yi Filistin'in ayrılmaz bir parçası olarak görüp koruduğunu ifade etti.

Mısır'ın önceliğinin, Filistin uzlaşısının sağlanması olduğunu vurgulayan Şehhat, İsrail'le varılacak ateşkesin Filistin uzlaşısının yerini tutmayacağını kaydetti.

Aşravi ise Mısır'ın, Filistin'de siyasi bölünmüşlüğün sona ermesi ve birliğin sağlanmasında rol oynadığını ve Filistin meselesine destek verdiğini teyit etti.

Mısır istihbaratından bir heyet, dün Gazze'ye birkaç saatlik bir ziyaret gerçekleştirmişti. Heyet, Gazze ziyareti sırasında başta Hamas ve İslami Cihad Hareketi olmak üzere Filistinli grupların yöneticileriyle bir araya gelmiş, Filistin uzlaşısı ve İsrail ile ateşkes konularını ele almıştı.