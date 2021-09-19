İsrailli Bakan'dan yalan! Gerçek ortaya çıktı

Barlev, dün akşam Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli firariden birinin halen İsrail'de olduğunu öne sürdü.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Bakanlığın açıklamasının aksine Filistinli firariler Yakub Nufeyat ve Eyhem Fuad Kemamci İsrail yerine Batı Şeria'nın Cenin kentinde sabah erken saatlerde saklandıkları evde yeniden gözaltına alındı.

KABUL ETTİLER

Times Of Israel gazetesine konuşan Kamu Güvenliği Bakanlığından bir yetkili, Barlev'in iki firarinin Batı Şeria'da saklandığını bildiği halde Kanal 12 televizyonuna yalan söylediğini doğrulayarak, "Evet, o bir aldatmacaydı." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri, sabah erken saatlerde Cenin'e düzenledikleri baskında Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 6 Filistinliden son ikisi olan Nufeyat ve Kemamci'yi yeniden gözaltına almıştı.

Hapisten kaçan diğer 4 Filistinli, Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda 11 Eylül'de İsrail'in kuzeyinde yakalanmıştı. (AA)

