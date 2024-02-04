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  4. İstabbul'da trafiğin ortasında akılalmaz anlar! Bir anda kapıyı açıp yolda yuvarlandı, görenler telefona sarıldı: Tepki çeken iddia...

İstabbul'da trafiğin ortasında akılalmaz anlar! Bir anda kapıyı açıp yolda yuvarlandı, görenler telefona sarıldı: Tepki çeken iddia...

04.02.2024 08:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da trafiğin ortasında bir kadının kendini araçtan yola bıraktığı anlar sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre kadın şiddete uğramıştı, otomobilin kapısını açıp yarı baygın bir halde kendini yere bıraktı. Araçtan inen erkek sürücü kadını yerden alıp tekrar arabaya bindirdi ve yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstabbul'da trafiğin ortasında akılalmaz anlar! Bir anda kapıyı açıp yolda yuvarlandı, görenler telefona sarıldı: Tepki çeken iddia...

Şile otoyolundan kameraya yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. Otomobilin arka kapısını açıp kendini yola bırakan kadını görenler paniğe kapılıp polisi aradı.

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BİR ANDA KENDİNİ YOLUN ORTASINA ATTI

Söz konusu görüntülerde seyir halindeki bir aracın önce yavaşladığı, ardından arka kapıdan bir kadının kendini yolun ortasına bıraktığı görüldü. Bu sırada arkadan gelen bir başka araçta bulunan kişiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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KADINI YERDEN ALIP TEKRAR BİNDİRDİ

Görüntülerin çekildiği araçtan "Polisi arar mısın?" dendiği duyulurken kadının kendini attığı araçtan sürücü indi ve kadını tutup tekrar bindirdikten sonra yoluna devam etti.

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TEPKİ ÇEKEN İDDİA

Kadının yerde yuvarlandığı anların panik ve tedirginlik yarattığı görüntüler şiddet iddiasıyla gündeme geldi.

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5Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik darp şiddet
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