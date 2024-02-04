İstabbul'da trafiğin ortasında akılalmaz anlar! Bir anda kapıyı açıp yolda yuvarlandı, görenler telefona sarıldı: Tepki çeken iddia...

Şile otoyolundan kameraya yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. Otomobilin arka kapısını açıp kendini yola bırakan kadını görenler paniğe kapılıp polisi aradı.

BİR ANDA KENDİNİ YOLUN ORTASINA ATTI

Söz konusu görüntülerde seyir halindeki bir aracın önce yavaşladığı, ardından arka kapıdan bir kadının kendini yolun ortasına bıraktığı görüldü. Bu sırada arkadan gelen bir başka araçta bulunan kişiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KADINI YERDEN ALIP TEKRAR BİNDİRDİ

Görüntülerin çekildiği araçtan "Polisi arar mısın?" dendiği duyulurken kadının kendini attığı araçtan sürücü indi ve kadını tutup tekrar bindirdikten sonra yoluna devam etti.

TEPKİ ÇEKEN İDDİA

Kadının yerde yuvarlandığı anların panik ve tedirginlik yarattığı görüntüler şiddet iddiasıyla gündeme geldi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





