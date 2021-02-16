İştahlar yine kabardı: Android 12'nin tatlı adı ortaya çıktı!

Google Android işletim sistemi sürümlerini tatlı isimleriyle adlandırıyor. Bu aslında Google'ın Android için hayata geçirdiği oldukça hoş bir gelenek. Örneğin Google'ın geçmişinde tatlı isimleriyle taçlandırdığı Android 4.1 Jelly Bean ve Android 5.0 Lollipop gibi sürümler mevcut. Ancak Google bu geleneği geçmişte bıraktı. Android için çalışan mühendis Dave Burke ise geçtiğimiz yaz yaptığı açıklamalarla Google'ın Android işletim sistemi sürümlerini tatlı olarak isimlendirmeyi bırakmasına rağmen, şirket içinde sürümlerin tatlı isimleriyle anılmaya devam ettiğini ortaya koydu. Android 12'nin yavaş yavaş gün yüzüne çıkmasıyla birlikte de ''Android 12'nin adı ne olacak?'' sorusu sorulmaya başlandı. Görünüşe göre bu soruyu XDA-Developers yanıtladı.

İŞTE ANDROİD 12'NİN ORTAYA ÇIKAN İSMİ

XDA-Developers'ın aktardığı bilgilere göre, ''yeşil robot'' olarak bilenen Android'in ''S'' sürümünün adı Snow Cone olacak. Yani Android 12'nin adı yine bir tatlı çeşidi olan Snow Cone ile anılacak. Ancak henüz bunun Google tarafından açıklanmadığını, sızıntılarda yer aldığını ekleyelim.