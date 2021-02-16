İştahlar yine kabardı: Android 12'nin tatlı adı ortaya çıktı!

Google Android işletim sistemi sürümlerini tatlı isimleriyle adlandırıyor. Bu aslında Google'ın Android için hayata geçirdiği oldukça hoş bir gelenek. Örneğin Google'ın geçmişinde tatlı isimleriyle taçlandırdığı Android 4.1 Jelly Bean ve Android 5.0 Lollipop gibi sürümler mevcut. Ancak Google bu geleneği geçmişte bıraktı. Android için çalışan mühendis Dave Burke ise geçtiğimiz yaz yaptığı açıklamalarla Google'ın Android işletim sistemi sürümlerini tatlı olarak isimlendirmeyi bırakmasına rağmen, şirket içinde sürümlerin tatlı isimleriyle anılmaya devam ettiğini ortaya koydu. Android 12'nin yavaş yavaş gün yüzüne çıkmasıyla birlikte de ''Android 12'nin adı ne olacak?'' sorusu sorulmaya başlandı. Görünüşe göre bu soruyu XDA-Developers yanıtladı.
XDA-Developers'ın aktardığı bilgilere göre, ''yeşil robot'' olarak bilenen Android'in ''S'' sürümünün adı Snow Cone olacak. Yani Android 12'nin adı yine bir tatlı çeşidi olan Snow Cone ile anılacak. Ancak henüz bunun Google tarafından açıklanmadığını, sızıntılarda yer aldığını ekleyelim.
Snow Cone (Kar Konileri), genellikle kağıt konilerde veya köpük kaplarda servis edilen, rendelenmiş buzdan oluşan bir tatlıdır. Rendelenen ya da traşlanan buza çeşitli aromalara sahip şeker şurupları eklenir ve böylece lezzetli hale getirilir.
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