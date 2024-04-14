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  4. İstanbul'a girişleri yasaklandı! Bayram tatili dönüşü trafiğine karşı 24 saatlik önlem

İstanbul'a girişleri yasaklandı! Bayram tatili dönüşü trafiğine karşı 24 saatlik önlem

14.04.2024 06:51
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün itibariyle sona eriyor. Tatil için şehir dışına çıkan vatandaşların, İstanbul'a dönüşleri devam ederken; trafiği rahatlatmak adına bir takım yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı kararıyla kamyon, TIR, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların kente girişleri 24 saat süreyle yasaklandı.

İstanbul'a girişleri yasaklandı! Bayram tatili dönüşü trafiğine karşı 24 saatlik önlem

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafikte yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan ve 24 saat sürecek bazı tedbirlerin uygulanmasına başlandı.

24 SAAT BOYUNCA İSTANBUL'A GİREMEYECEKLER

İçişleri Bakanlığı kararıyla, Ramazan Bayramı tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların İstanbul'a dönüşleri sırasında trafiğin olumsuz etkilenmemesi ve trafikteki yoğunluğu engellemek amacıyla, Pazar günü sabah saat 05.00 itibarıyla; kamyon, TIR, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların kente girişleri yasaklandı.

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Öte yandan, bu uygulamanın, 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'a kadar süreceği öğrenildi.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ramazan Bayramı İstanbul trafik tatil
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