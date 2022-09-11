İstanbul'a iki aile arasında gerginlik! Silahlar konuştu, polis sokaklarda önlem aldı

Olay, İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. Husumetli iki aile arasında dün akşam saatlerinde yine gerginlik yaşandı. Silahların ateşlendiği gerginlikte olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmazken çevik kuvvet sokaklarda önlem aldı.

SİLAHLAR KONUŞTU

Dün akşam saatlerinde Çınar Mahallesi 820. Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, daha önceden kavgalı oldukları belirtilen 2 ailenin arasında yine gerginlik yaşandı. Bazı aile fertleri 820. sokağa otomobille gelerek, kavgalı oldukları diğer ailenin yaşadığı binanın önünde havaya ateş açtı. Bu sırada evde bulunanlar da silahlarını alarak sokağa fırladı. Havaya ateş açanlar sokaktan kaçarken, evden çıkanlar ise kaçanların arkasından silahla ateş etti. Olay sırasında şans eseri yaralanan ve ölen olmazken, taraflara ait otomobillerin zarar gördüğü öğrenildi.

ÇEVİK KUVVET SOKAKLARDA ÖNLEM ALDI

Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de sokaklarda önlem aldı. Olaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

