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  4. İstanbul, Ankara, Antalya... İYİ Parti restini çekti! Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak ittifak mesajları: "Türkiye'yi kaybetmişsin, belediyeyi kazansan ne olur"

İstanbul, Ankara, Antalya... İYİ Parti restini çekti! Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak ittifak mesajları: "Türkiye'yi kaybetmişsin, belediyeyi kazansan ne olur"

22.08.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in günler sonra yapacağı konuşma merakla beklenirken partisinden yerle seçimlerde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin gündem yaratacak bir mesaj geldi. İYİ Partili Lütfü Türkkan İstanbul, Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleriyle ilgili konuşurken ayrıca İYİ Parti'nin atacağı hamlenin sinyalini verdi. Türkkan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının engellenmesini isteyen CHP'li milletvekilleri olduğuna dair iddiası da dikkat çekti.

İstanbul, Ankara, Antalya... İYİ Parti restini çekti! Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak ittifak mesajları: "Türkiye'yi kaybetmişsin, belediyeyi kazansan ne olur"

Siyasetin gündemi yerel seçimler günden güne yaklaştıkça hareketlenmeye devam ediyor. CHP'de 'değişim', MHP ile İYİ Parti arasında 'komşuluk' tartışmaları sürerken gözler Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmaya çevrildi. Akşener'in merakla beklenen konuşması öncesi kurmaylarından gelen açıklamalar gündem yarattı. Son olarak İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Türkiye'yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur" diyerek İstanbul, Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleriyle ilgili çok konuşulacak mesajlar verdi.

"KEMAL BEYİN ADAYLIĞININ ÖNÜNE GEÇİN"

Lütfü Türkkan, tv100'de katıldığı canlı yayında seçim süreciyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Türkkan'ın iddiasına göre, kimi CHP'li milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının engellenmesini istedi. Türkkan bu iddiayı şu sözlerle dile getirdi:

"Meral Hanım o masadan kalkmasaydı çok daha ağır sonuçla karşı karşıya kalırdık. Eğer Akşener, sayın Yavaş ve İmamoğlu’nu bu işin içine koymasaydı çok ciddi bir farkla kaybederdik. ‘Meral hanıma güveniyoruz, Kemal beyin adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı."

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İYİ PARTİ TEKRAR İTTİFAK YAPACAK MI?

Türkkan ayrıca yerel seçimlerde partisinin nasıl bir yol haritası izleyeceğinin de sinyallerini verdi. İstanbul, Ankara ve Antalya'yı işaret eden Türkkan'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti’nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti, Türkiye’yi yönetme arzusu olan kadroların kurduğu bir parti. Partinin geleceğiyle ilgili de mutlaka müstakil hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına seçime girmesinin doğru olacağını düşünüyorum.

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"TÜRKİYE'Yİ KAYBETTİN, BELEDİYEYİ KAZANSAN NE OLUR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetme endişesi var. Bana göre iyi çalışan oraları mutlaka kazanır, Türkiye'yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Lütfü Türkkan

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