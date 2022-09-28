HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Boğazı'nda geminin dümeni kilitlendi! Trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda geminin dümeni kilitlendi! Trafik askıya alındı

28.09.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda makina arızası verdiği belirtilen Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi sürüklendi. Çağrı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti kurtarma botları ile Sahil Güvenlik gemileri sevk edildi. Kıyıya yakın noktada demir atan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Boğazı'nda geminin dümeni kilitlendi! Trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi sürüklendi. Gemiye müdahale devem ederken, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

190 METRE UZUNLUĞUNDA

Tuzla'dan Rusya'ya seyir halinde olan 190 m boyunda ve boş vaziyetteki Panama bandralı VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde dümeni kitlendi. Çağrı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-8-9-10 Römorkörleri ve KEGM-3 botu yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Kıyıya yakın noktada demir atan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

a

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tuzla’dan Rusya’ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi demir atmıştır. 190 metre boyunda ve boş vaziyetteki gemiyi, kılavuz kaptan refakatinde Ahırkapı’ya demirleme çalışmaları devam etmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

c0632d20bc816e8cc0db1e3a7a55a259

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son Dakika: Bakan Yanık duyurdu! "500 bin TL kaynak aktarıyoruz"Son Dakika: Bakan Yanık duyurdu! "500 bin TL kaynak aktarıyoruz"
Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!
Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlarHain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Kan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündük

Kan donduran ifadeler: Önce yakmayı düşündük

İlginizi Çekebilir

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.