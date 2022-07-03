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İstanbul Boğazı’ndaki korku dolu vapur kazası kamerada: İskeleye böyle çarpmış!

03.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı’nda Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” adlı vapurun, Karaköy iskelesine çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Büyük panik oluşturan kaza sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralanmış, Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise geminin bir anlık teknik arıza nedeniyle Karaköy iskelesine sert yanaşma yaptığı belirtilmişti.

İstanbul Boğazı’ndaki korku dolu vapur kazası kamerada: İskeleye böyle çarpmış!

İstanbul Boğazı'ndaki korku dolu anlar “ŞH-DURUSU” adlı Şehir hatları vapurunda yaşandı. Dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” iskeleye yanaşacaktı. Ancak dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur Karaköy iskelesine çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş, hafif şekilde yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bazılarının ise çay ocağında bulunanların devrilmesi sonucu yaralandığı öğrenilmişti.

VAPUR KAZASI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, yaşanan o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vapur normal şekilde iskeleye yanaşıyor. Vapur ardından duramayarak iskeleye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle vapur geri tepiyor. İskeledeki vatandaşlar ise panik yaşıyor.

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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı: Yaralılar varİstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı: Yaralılar var

İŞTE ŞEHİR HATLARI'NIN AÇIKLAMASI

Kazayla ilgili Şehir Hatları'ndan yazılı açıklama yapıldı. Kazanın saat 12.48'de yaşandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadıköy-Karaköy- Eminönü seferini yapan ŞH-DURUSU isimli gemimiz oluşan bir anlık teknik arıza nedeniyle Karaköy iskelesine sert yanaşma yapmıştır. Tüm yolcularımız hızlıca tahliye edilerek gerekli müdahale yapılmıştır. Yanaşma sırasında ayakta olan yolcularımızdan 5'inde düşmeye bağlı yaralanmalar oluşmuş, sağlık kontrolü gereken yolcularımız ve personellerimiz için ambulans çağrılmıştır. Hiçbir yolcu ve personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tüm yolcularımızdan yaşanan bu talihsiz durum sebebiyle özür diler, sağlık durumlarını yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul vapur
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