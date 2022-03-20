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İstanbul Boğazı'nın serin sularına atlayan Sarayburnu Fatihleri: Bu sporu acemilerin yapmasını istemiyoruz

20.03.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan soğuk havaya aldırmayan "Sarayburnu Fatihleri" adlı 8 kişilik bir grup yüzücü, Boğaz'ın serin sularında denize girdi. Boğaz'ın akıntısına rağmen yaklaşık 1 kilometre yüzen gruptan Eyüp Yıldız, "Biz bu soğuğu tabi ki hissediyoruz ama sizin kadar hissetmiyoruz. Bu sporu acemilerin yapmasını istemiyoruz." dedi.

İstanbul'da soğuk hava etkili olurken, kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen 8 kişilik grup, bugün saat 09.00 sıralarında Fatih'te denize girdi. İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve Boğaz'ın dalgalı suyuna aldırmayan grup Sarayburnu açıklarında denize atladı. Boğaz'ın akıntısına rağmen yaklaşık 1 kilometre yüzen grup daha sonra Cankurtaran sahilinde karaya çıktı.

"ECZANEDE SATILMAYAN TEK İLAÇ"

Soğuk havaya aldırmadan denize giren Habil Yıldız, "Eczanede satılmayan tek ilaç" diyerek soğuk suyun faydasını anlatırken, bir başka yüzücü Yusuf Özinal ise, "Her hafta burada bu soğukta denize giriyoruz. Tabi ki üşüyoruz ama vücudu dinç tutmak için bunu yapıyoruz. İzleyenler, bunu bizde yapabiliriz diye sakın aldanmasınlar. Üşüyebilirler. Yapmaları için her hafta denize girmeleri lazım" dedi.

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"SOĞUĞA MARUZ KALAN ARKADAŞLARI ÇIKARTMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Düzenli olarak her hafta sonu Boğaz'da yüzdüğünü söyleyen Eyüp Yıldız, "Biz bu soğuğu tabi ki hissediyoruz ama sizin kadar hissetmiyoruz. Bu sporu acemilerin yapmasını istemiyoruz. Gerçekten çok tehlikeli defalarca suda soğuğa maruz kalan arkadaşları çıkartmak zorunda kalıyoruz. İsteyen varsa bize katılsınlar öğreterek beraber yaparız. Daha iyi olur" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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