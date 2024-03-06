İstanbul'da 200 milyonluk operasyon! 129 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla ülkeye çok sayıda parfüm getiren kişinin bu parfümleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

200 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Bayrampaşa’da bir depoda çok sayıda kaçak parfüm olduğu yönünde bilgi aldı.

Ekipler, şüphelinin devlete herhangi bir vergi ödemeden parfümleri satıp haksız kazanç elde ettiğini belirleyince, şüpheliye ait 2 ayrı depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri 200 milyon lira olan 129 bin 386 çeşitli markalara ait parfüm ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





