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  4. İstanbul'da 200 milyonluk operasyon! 129 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 200 milyonluk operasyon! 129 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

06.03.2024 12:38
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İstanbul Bayrampaşa'da ülkeye kaçak yollarla sokulduğu fark edilen sahte parfümleri piyasaya sürmeye çalışan kişilere operasyon düzenlendi. Sanayi sitesindeki bir depoya düzenlenen baskında 200 milyon lira değerinde olduğu tespit edilen 129 bin 386 şişe sahte parfüm elegeçirildi.

İstanbul'da 200 milyonluk operasyon! 129 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla ülkeye çok sayıda parfüm getiren kişinin bu parfümleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

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200 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Bayrampaşa’da bir depoda çok sayıda kaçak parfüm olduğu yönünde bilgi aldı.

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Ekipler, şüphelinin devlete herhangi bir vergi ödemeden parfümleri satıp haksız kazanç elde ettiğini belirleyince, şüpheliye ait 2 ayrı depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri 200 milyon lira olan 129 bin 386 çeşitli markalara ait parfüm ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul parfüm
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