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İstanbul'da 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 08:49 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarına yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde görevli olduğu değerlendirilen ve ByLock içerikleri tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik ayrıca arama ve el koyma kararı da çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Çalışmalar sürüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul FETÖ ByLock

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bitmedi , bitmezzz . siyasete sıçramadıkça tutuklamalar, ciddiyetsiz olunduğu açık ve net
Topla topla hain sürüsü bitmediniz gitti
Başkana çalışıyoruz çok çalışıyoruz mesajı .
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