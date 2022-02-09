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İstanbul'da 6 kişilik gasp çetesi yakalandı! Yaşları 17 ile 20 arasında... Taktikler geliştirmişler

09.02.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yaşları 17 ile 20 arasında değişen 6 kişilik gasp çetesi yakalandı. Bakırköy, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt ve Şişli’de gasp olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Çocuk Şube ekipleri özel bir ekip kurdu. 80 saat boyunca kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çeşitli taktikler geliştirdikleri de görülen gasp olayları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'da 6 kişilik gasp çetesi yakalandı! Yaşları 17 ile 20 arasında... Taktikler geliştirmişler

Bakırköy, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt ve Şişli'de, farklı tarihlerde gasp olayların gerçekleştirdiği tespit edilen yaşları 17 ile 20 arasında değişen 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli önce gasp olayını gerçekleştirmek istedikleri yere gelerek burada görüştükleri ardından gözüne kestirdikleri kişileri gasp ettiği belirlendi.

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ÇEŞİTLİ TAKTİKLER GELİŞTİRMİŞLER

Ayrıca şüphelilerin Azat, Ester, Şahin, Mami şeklinde kod adlarının olduğu ve gasp edecekleri yerlerde güvenlik görevleri varsa onları oyalamak için çeşitli taktiklerle kafa karıştırmaya çalıştıkları tespit edildi. Çete üyeleri özellikle yakalanmamak için kameranın olmadığı bölgeleri seçtiği ve olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 80 saat boyunca şüphelilere yönelik kamera kaydını inceledi. İnceleme sonucunda Rızan Ş.'yi ve kiralık evde kaldığı belirlenen Mami kod isimli Şahin K, Ester kod isimli Eyüp E, şahin kod isimli Doğan S, Erken E. ve Yaprak T. bulundukları adreste gözaltına alındı.

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Yakalanan Şüphelilerin Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan detaylı sorgulamasında şüphelilerin toplamda 50 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

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