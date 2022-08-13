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İstanbul'da akılalmaz olay! Hırsız önce öptü sonra... 'Rüya mı gerçek mi emin olamadım'

13.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan bir olayda eve giren bir hırsız, odanın karanlık olması nedeniyle kendisini erkek arkadaşı zanneden kadını ilk önce öptü sonra da telefonunu çaldı. Uyku sersemi kadın uyumak için yatağına geri döndüğünde erkek arkadaşını görünce panikle bağırmaya başladı. Evden kaçan ve kısa sürede yakalanan hırsız, suçlamaları kabul etmedi.

Olay, İstanbul Kartal'da meydana geldi. Gece saatlerinde eve giren bir hırsız, odanın karanlık olması nedeniyle kendisini erkek arkadaşı zanneden kadını ilk önce öptü sonra da telefonunu çaldı. Yatağına uyumak için döndüğünde erkek arkadaşını gören kadın paniğe kapılırken olay sonrası kaçan hırsız kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan kadın "Rüya mı gerçek mi emin olamadım" derken suçlamaları kabul etmeyen hırsız tutuklandı.

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ÖNCE ÖPTÜ SONRA DA TELEFONU ÇALDI

Olay, 31 Temmuz saat 03.15 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Emniyette verilen şikayetçi ifadesine göre olay şöyle gerçekleşti: Bir sitenin zemin katında oturan 34 yaşındaki S.D. adlı kadını evine hırsız girdi. O sırada uyuyan S.D. telefonunun ışığının yanması üzerine uyandı. Uyku sersemi olan kadın, odanın karanlık olması sebebiyle ayakta gördüğü hırsızı erkek arkadaşı zannetti. S.D. hırsıza "Hayatım ne yapıyorsun" diye seslenince hırsız, uyku sersemi olan kadını öptü. S.D. uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu gördü. S.D. evde başka birisi olduğunu anladığında; kadının komodin üzerindeki telefonunu çalan hırsız, pencereden atlayarak kayıplara karıştı.

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"RÜYA MI GERÇEK Mİ EMİN OLAMADIM"

Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan S.D.'nin "Rüya mı gerçek mi emin olamadım. Telefonu bulamayınca önce site yönetimine müracaat ettim. Kamera kayıtlarına bakmak için bekledim ancak bu süre ertelenince 8 Ağustos 2022 tarihinde karakola başvurarak şikayetçi oldum. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay yerinin çevresini gösteren güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde bir kişinin olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştığı ve beline bir şeyler sıkıştırdığı tespit edildi. Polis görüntülerdeki kişinin Yasin A. olduğunu tespit ederek savcılık talimatıyla şüpheliyi gözaltına aldı.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Şüpheli Yasin A.'nın emniyetteki ifadesinde "Kadını tanımam. 30 Temmuz günü o sitedeki bir kafenin işletmecisi olan arkadaşımın yanına gittim. Birlikte gece saat 04.00'a kadar çalıştık. Saat 03.15 sıralarında iş yerinin depo tarafına gittim, çöpü attığımız yerde tuvalet ihtiyacımı giderdim. Görüntülerdeki kişi benim ancak o dakikalar arasında tuvaletimi yaptım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Yasin A. savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Gece vakti hırsızlık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise şüpheli Yasin A.'nın sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız İstanbul
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