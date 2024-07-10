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İstanbul'da bu saatlere dikkat: AKOM'dan kuvvetli sağanak uyarısı! Yarın da devam edecek (10 Temmuz Meteoroloji hava durumu)

10.07.2024 11:06
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AKOM'dan bugün İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı geldi, saat de verildi. Belirtilen saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporuna göre ise Türkiye'de iç kesimlerin tamamında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? İşte bugün (10 Temmuz) ve 11, 12, 13, 14 Temmuz hava durumu detayları...

İstanbul'da bu saatlere dikkat: AKOM'dan kuvvetli sağanak uyarısı! Yarın da devam edecek (10 Temmuz Meteoroloji hava durumu)

Sıcak hava yazın ortasına doğru her geçen daha bunaltıcı bir hal almaya başladı. Bu sırada "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak edenler için hem AKOM hem Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un doğu ilçelerinde sağanak yağış görülecek. Yağışların öğleden sonra etkili olması, yarın da sürmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

AKOM'dan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.

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Açıklamada, kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla kuvvetli (10-45 kilometre/saat) esen rüzgar kente serinlik verse de sıcaklıkların hafta boyunca 31 ila 34 derece aralığında seyredeceği ifade edildi.

Yarın da günün ilk saatlerinden itibaren yerel olarak kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Van ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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RÜZGAR VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

10 TEMMUZ TÜRKİYE HAVA DURUMU

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5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 36°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutluBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur
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