HABER

İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri İstanbul merkezli 10 ilde sahte para operasyonu düzenledi. Toplamda 87 adrese yapılan baskınlarda sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü ekipleri,”suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”,”kurulan örgüte üye olamak”,”parada sahtecilik” suçlarıyla ilgili K.A isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütü üyesi 66 şahsın yakalanması suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 21 Aralık günü İstanbul merkezli Kocaeli, Düzce, Şanlıurfa, Adıyaman, Balıkesir, Adana, Nevşehir, Samsun ve Ordu olmak üzere 10 ilde operasyon düzenlendi.

SAHTE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Toplamda 87 adrese yapılan baskınlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek,1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet sahte kimlik, sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili olan 6 şahsın cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. 24 Aralık günü adli makamlara sevk edilen 39 şüpheliden 19 tutuklandı. 20 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İHA

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Cephanelik gibi evCephanelik gibi ev
Uyuşturucu kuryesi 2 kişi yakalandıUyuşturucu kuryesi 2 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık sahte para istanbul operasyon

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

Sultangazi'de akılalmaz hırsızlık! 'Kocaman çocuğu niye kucakta taşıyorsun' diye sordu ama...

'Kocaman çocuğu niye kucağında taşıyordu' diye sordu ama...

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Ordu'da ters yöne giren cip yolcu otobüsüne çarptı! 1 ölü, 10 yaralı...

'intihar ediyor diye konuştuk! Şoför normal değildi'

Hiç gitmediği İzmir’den trafik cezası yedi

Hiç gitmediği İzmir’den öyle bir haber geldi ki...

Ankara'daki cinayette kan donduran sözler: Öldürdüm sonra da gömdüm

Kan donduran sözler: Öldürdüm sonra da gömdüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.