İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü ekipleri,”suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”,”kurulan örgüte üye olamak”,”parada sahtecilik” suçlarıyla ilgili K.A isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütü üyesi 66 şahsın yakalanması suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 21 Aralık günü İstanbul merkezli Kocaeli, Düzce, Şanlıurfa, Adıyaman, Balıkesir, Adana, Nevşehir, Samsun ve Ordu olmak üzere 10 ilde operasyon düzenlendi.

SAHTE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Toplamda 87 adrese yapılan baskınlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek,1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet sahte kimlik, sahte 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili olan 6 şahsın cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. 24 Aralık günü adli makamlara sevk edilen 39 şüpheliden 19 tutuklandı. 20 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İHA

