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  4. İstanbul’da dehşet anları: Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla vurdu

İstanbul’da dehşet anları: Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla vurdu

07.04.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de önceden husumetli olduğu şahısla karşılaşan 24 yaşındaki genç, döner bıçağıyla saldırdığı şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede olayda kullandığı tabanca ve döner bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan saldırgan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.25 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtteki 24 yaşındaki Fatih Karadeniz, cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Genç bir süre sonra önceden husumetli olduğu Adil T. ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma sonrası Karadeniz, eline aldığı döner bıçağıyla tehditler savurmaya başladı. Kavganın büyüğünü gören tarafların arkadaşları, iki şahsı birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı. Dakikalarca süren kavganın büyümesi üzerine Adil T. tekme ve yumruklarla Karadeniz'e saldırmaya başladı. Karadeniz'in döner bıçağıyla karşılık vermesi üzerine silahını çeken Adil T. gence kurşun yağdırdı. Kavga sonucu Adil T. kendisini uzaklaştıran arkadaşlarıyla kaçarken, karnına kurşun isabet eden Karadeniz ise ağır yaralandı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRAN GENCİ TABANCAYLA VURDU

Dehşet anları ise, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki taraf birbirleriyle tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri eline aldığı döner bıçağını sallıyor. Tarafların arkadaşlarının araya girmesiyle ikili bir süreliğine uzaklaştırılıyor. Kavganın devam etmesi üzerine tabancasını çeken Adil T., bıçaklı şahsı tekme ve yumruklarla darp ediyor. Ardından da tabancayla şahsa ateş açıyor. Karnından isabet alan şahıs saldırgana tekme atıyor. Kavganın ardından taraflar arkadaşları tarafından uzaklaştırılıyor.

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KAĞITHANE POLİSİ SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI

Öte yandan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Karadeniz’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Çalışmaların ardından şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, Adil T.’yi olayda kullanılan tabancayla birlikte cadde üzerinde kıskıvrak yakaladı.

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SİLAH KULLANAN ADİL T. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Adil T. ve arkadaşı Oğuzhan A. (23) ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan adli işlemi yapılan Adil T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Oğuzhan A. ise ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tabanca ve döner bıçağı ise incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

(İHA)

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