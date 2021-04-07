İstanbul’da dehşet anları: Döner bıçağıyla saldıran genci tabancayla vurdu

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.25 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtteki 24 yaşındaki Fatih Karadeniz, cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Genç bir süre sonra önceden husumetli olduğu Adil T. ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma sonrası Karadeniz, eline aldığı döner bıçağıyla tehditler savurmaya başladı. Kavganın büyüğünü gören tarafların arkadaşları, iki şahsı birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı. Dakikalarca süren kavganın büyümesi üzerine Adil T. tekme ve yumruklarla Karadeniz'e saldırmaya başladı. Karadeniz'in döner bıçağıyla karşılık vermesi üzerine silahını çeken Adil T. gence kurşun yağdırdı. Kavga sonucu Adil T. kendisini uzaklaştıran arkadaşlarıyla kaçarken, karnına kurşun isabet eden Karadeniz ise ağır yaralandı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRAN GENCİ TABANCAYLA VURDU

Dehşet anları ise, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki taraf birbirleriyle tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri eline aldığı döner bıçağını sallıyor. Tarafların arkadaşlarının araya girmesiyle ikili bir süreliğine uzaklaştırılıyor. Kavganın devam etmesi üzerine tabancasını çeken Adil T., bıçaklı şahsı tekme ve yumruklarla darp ediyor. Ardından da tabancayla şahsa ateş açıyor. Karnından isabet alan şahıs saldırgana tekme atıyor. Kavganın ardından taraflar arkadaşları tarafından uzaklaştırılıyor.