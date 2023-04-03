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İstanbul'da dehşete düşüren olay: Görenler ekiplere haber verdi... Poşet içerisinde parçalanmış bebek cesedi bulundu!

03.04.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Esenyurt ilçesinde bir çöp konteynerinin yanındaki direğe asılı poşet içinde parçalanmış bebek cesedi bulundu. Dehşete düşüren olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kan donduran olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da dehşete düşüren olay: Görenler ekiplere haber verdi... Poşet içerisinde parçalanmış bebek cesedi bulundu!

İstanbul Esenyurt'ta bir çöp konteynerinin yanında parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

Olay, akşam saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye temizlik işçileri tarafından sokakta çöp konteynerinin yanındaki direğe asılı bir poşet bulundu. Poşetin içine bakan belediye işçisi, parçalanmış bir bebek cesedi ile karşılaştı.

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Dehşete düşüren olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, bebeğin parçalanmış cesedi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"POŞETE KOYUP ASMIŞLAR"

Olay hakkında konuşan mahalle sakinlerinden İbrahim Yarbağ, "Çöpten bir çocuk cesedi çıktı. Çöpçüler buldu ve polisi aradı. Daha sonra olay yerine polis ve ambulans geldi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. Çocuğun parçalandığını ve çöpün yakınındaki direğe asılı olduğunu söylediler. Poşete koyup asmışlar. Allah ıslah etsin diyorum. Herkes çocuğu olsun diye servet harcar ama bazıları olduğu zaman çöpün içine atar." dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)

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İstanbul Esenyurt ceset bebek

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