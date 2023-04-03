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  4. Kayınbiraderini öldürüp başında polisi bekledi! Dehşet anları kamerada

Kayınbiraderini öldürüp başında polisi bekledi! Dehşet anları kamerada

03.04.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Hülya B. isimli kadın, kayınbiraderi Ferdi Balıkan'ı (42) sokak ortasında silahla vurup öldürdü. Hülya B., elinde silahla kayınbiraderinin cesedi başında polisi bekledi. Korku dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan Hülya B. isimli kadın, kayınbiraderi Ferdi Balıkan (42) isimli şahsı vurdu.

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Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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BAŞINDA BEKLEDİ

Kayınbiraderini silahla vuran kadın, başında polisin gelmesini bekledi. Yerdeki şahıs ve telefonla arayanlara konuşan kadın, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alarak emniyete götürdü.

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Kadının kayınbiraderini neden öldürdüğü henüz belirlenmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHA

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cinayet Şanlıurfa kayınbirader

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