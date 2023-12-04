KANDİLLİ İSTANBUL DEPREMİ 4 ARALIK 2023: Bursa ve İstanbul'da deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

İstanbul'da hissedilen deprem sonrası birçok kişi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul'da hissedilen deprem hakkında açıklama geldi. İşte, İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin detaylar ile 4 Aralık 2023 son depremler listesi...
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
5.1 şiddetindeki depremin merkez üssü Bursa, Mudanya olarak açıklandı.
Depremin Marmara Denizi - Gemlik Körfezi'nin 4.73 km açıklarında gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 4, 2023
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-12-04
Saat:10:42:20 TSİ
Enlem:40.42694 N
Boylam:28.83194 E
Derinlik:8.98 km
Detay:https://t.co/9Ot21FRvZd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.9 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem saat 10.42'de 5.4 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2023
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) https://t.co/E447bazrap
04.12.2023, 10:42:20 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 10.57 sıralarında 3.6, 11:15'te 3.0, 11:18'de ise 3.8 şiddetinde artçı sarsıntılar geçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2023
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) https://t.co/YQOG54dlfs
04.12.2023, 10:57:18 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.8 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2023
MUDANYA (BURSA) https://t.co/ovHEuAnZHx
04.12.2023, 11:15:56 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 7.4 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2023
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) https://t.co/rjuTTFHmB3
04.12.2023, 11:18:52 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 3.4 km#Kandilli
İstanbul Valisi Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise depreme ilişkin "İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.