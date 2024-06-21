İstanbul'da dizi setini bastılar, emekli polis Avşin Altuntaş'ı öldürdüler! Hepsi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yerel çetelerin karıştığı silahlı saldırılarda son 6 günde Avşin Altuntaş isimli emekli polis memuru silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kartal’da bir film setine ve Bahçelievler’de bir otomobil garajına yönelik silahlı saldırı yapıldı. Kanlı eylemlerin ardından harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisi, meydana gelen olaylara ilişkin geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

SALDIRGANLAR TESPİT EDİLDİ

Polis, Kurban Bayramı arifesinde Bahçelievler’de faaliyet gösteren bir bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırı ile bayramın üçüncü günü Kartal ilçesinde faaliyet gösteren bir film çekim seti ofisine yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayını ve dün de Bağcılar ilçesinde bir iş yerine yönelik yapılan kanlı saldırıda emekli polis memuru Avşin Altuntaş’ın öldürülme olayının faillerini tespit edildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayların izini süren polis, kimlik bilgileri tek tek belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan zincirleme operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 tipi Kaleşnikof marka silah, bu silahlara ait şarjörler ve kalaşnikof ve tabancalara ait 170 mermi ele geçirildi.

EVDE UYUŞTURUCU PARTİSİ VERİRKEN YAKALANDILAR

Yakalanan saldırganların evde uyuşturucu ve alkol partisi yaptıkları sırada polis baskınına hedef oldukları anlaşılırken, zanlıların 2’sinin emekli polis memuru Avşin Altuntaş’ın öldürülmesi olayına karıştıkları, gözaltındaki 3 şüphelinin ise Kartal’daki film setine yapılan silahlı saldırının failleri oldukları öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan saldırganlar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor.

EMEKLİ POLİS MEMURU ARAÇTA OTURDUĞU SIRADA SALDIRIYA UĞRADI

Bağcılarda özel bir firmada yaklaşık 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru Avşin Altuntaş, 19 Haziran Çarşamba günü, gece saatlerinde, arkadaşlarıyla park halindeki otomobilde oturduğu sırada, bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, silah zoruyla otomobildeki Altundaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasbetti. Saldırgan uzaklaştığı sırada otomobilden inen Altundaş, silahıyla havaya ateş etti. Bunun üzerine saldırgan silahıyla Avşin Altundaş'a ateş etti. Emekli polis memuru, göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Altundaş'ı hastaneye kaldırdı. Saldırgan ise kaçtı. Avşin Altundaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Avşin Altuntaş

Kaynak: İHA-DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





