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İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

07.04.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler İstanbul'da emlak piyasasını etkiledi. Vatandaşlar artık eski ev ne kiralamak istiyor ne de satın almak istiyor. Beşiktaş, Bakırköy, Avcılar ve Kadıköy'de evlere rağbetin azaldığı belirtildi. Beşiktaş'ta adım başı satılık veya kiralık ilanıyla karşılaşılırken, bir emlakçı "22 yıllık emlakçıyım, bu kadar kiralık ve satılık ev görmedim" dedi.

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

11 ili etkileyen depremler, İstanbul'daki emlak piyasasını da salladı. Eski evlerin yüzüne bakan kalmadı, yeni evler ise yüsek fiyatlara rağmen kapanın elinde kalıyor. Bir emlakçı, "22 yıllık emlakçıyım, bu kadar kiralık ve satılık ev görmedim. Ve halen de boşalacak evler var, patlama oldu" açıklamasını yaptı. Bir başka emlakçı, geçen hafta 18 bin TL olan kiralık dairenin fiyatının bu hafta 15 bin TL'ye düştüğünü ifade etti.

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İSTANBUL İKİYE BÖLÜNDÜ

İstanbul, eski ve yeni diye ikiye bölündü. Bu, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında emlak piyasasının geldiği son durum demek. Eski binalarda ne satılığa ne de kiralığa rağbet kalmadı. Beşiktaş'ta neredeyse adım başı satılık ve kiralık ev ilanına denk gelmek mümkün. Kiralık dairelerde de yaprak kıpırdamıyor. İnsanlar 'O kadar yüksek kira vereceksek yeni eve, sağlam eve verelim' diye düşünüyorlar.

4 İLÇEYE RAĞBET AZALDI

İstanbul Emlak Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yeşiltaş, "Satışlarda ciddi bir azalma oldu. Talep olmayan ilçeler; Beşiktaş, Bakırköy, Avcılar ve Kadıköy... 4 milyonluk bir daire, eski ise 3 milyon civarında" diye konuştu.

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Show Haber'in haberine göre bir emlakçı, "22 yıllık emlakçıyım, bu kadar kiralık ve satılık ev görmedim. Ve halen de boşalacak evler var, patlama oldu" açıklamasını yaptı.

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"1-2 GÜN İÇİNDE KİRAYA VEREBİLİYORDUK"

Bir başka emlakçı geçen hafta 18 bin TL olan kiralık dairenin fiyatının bu hafta 15 bin TL'ye düştüğünü ifade etti. Açıklamasının devamında emlakçı şunları söyledi:

"Eski binalar, 20-25 bin TL'ye kadar çıktığı oldu. 1-2 gün içinde kiraya verebiliyorduk. Şu anda fiyatlar düştü, yine müşteri yok. "

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