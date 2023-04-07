Yer: Bursa! Kiracısı kirayı ödemeden kaçıp gitti, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu: 'Eve girmeye korkuyoruz'

Olay, Bursa Nilüfer'de meydana geldi. Burak Aslan'ın evini kiraladığı kişi, 2 aylık kirayı ödemeyerek evden kaçıp gitti. Durumdan kiralık ev arayan bir kişinin aramasıyla haberdar olan Aslan, eve geldiğinde şoke oldu. Evin harap halde olduğunu ve yatak odasında büyü olduğunu gören Aslan, "Korkuyoruz, eve girmeye korkuyoruz, evimiz büyülendi" dedi.

KENDİ EVİNE HIRSIZ GİBİ GİRDİ

Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Burak Aslan kendisine ait olan daireyi Mustafa T. ve ailesine evini yapılan sözleşme sonrası kiraya verdi. Yaklaşık 2 sene boyunca kirada kalan Mustafa T., ev sahibi Aslan'a haber vermeden bir anda evi boşaltarak kaçtı. Ev sahibi Burak Aslan, evinin boşaltıldığını başka bir ev arayan kişinin aramasıyla öğrendi. Kendi evine hırsız gibi giren Aslan, gördükleri karşısında gözlerine inanmadı. Evin harap halde olduğunu ve yatak odasında büyü olduğunu gördü.

"BİZİ YABANCI UYRUKLU BAŞKA İNSANLAR ARADI"

Kiracısıyla ilgili yasal süreç başlatacağını söyleyen Burak Aslan şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 senedir evimiz kiradaydı. Bin 400 TL'ye kiraya verdik. Bu süre zarfından hiç gününde kira ödenmedi. Evin faturalarını da ödemeyince sıkıntılar yaşadık. En sonunda kaçıp gitmiş. Bizim haberimiz yoktu. Bizi yabancı uyruklu başka insanlar aradı. Ev kiralık mı? diye sordular. Biz de kiracı var kiralık değil dedik. Evimizin anahtarını alıp gitmiş. Biz kendi evimize hırsız gibi girdik. Arıyoruz telefonlarımızı açmıyor. Evin anahtarını da nakliyeciye vermiş. Nakliyeci de anahtarı bize getirdi. Evimizi çok kötü şekilde bırakıp doğal gaz saatini sökmüş."

Kaynak: İHA

