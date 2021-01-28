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  4. İstanbul'da endişelendiren görüntü! 3 mahalleye ağır koku yayıldı

İstanbul'da endişelendiren görüntü! 3 mahalleye ağır koku yayıldı

28.01.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta akşam karanlığı ile birlikte dere yatağına bir sanayi tesisinden bırakıldığı belirtilen atıklardan yayılan koku ve yola taşan köpük mahalle sakinlerini korkuttu.

Atatürk, Kuruçeşme ile Hürriyet Mahallesi'nden geçen ıslah edilmiş dere yatağından dün akşam saatlerinde yayılan koku ve yola taşan köpük çevre sakinlerini endişelendirdi. Yayılan ağır kokudan rahatsız olanlar durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Şikayetlerin giderek artması üzerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ile Esenyurt Belediyesi ekipleri dün akşam atık su kanalında inceleme yaparak pis koku ve köpüklerin kaynağını bulmaya çalıştı.

'FIRSAT BİLİP ATIKLARI BOŞALTIYORLAR'

Çevre sakinlerinden biri, "Sabah işe gittiğimde hiçbir koku veya köpüklü sıvı akışı yok. Ancak, akşam döndüğümde ağır koku ve köpüklü sıvı ile karşı karşıya kalıyorum. Özellikle akşam saatlerinde bunu bırakıyorlar. Çünkü akşam genellikle ıssız oluyor. Bunu fırsat bilip atıkları boşaltıyorlar" dedi.

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Bir başka mahalle sakini ise kokunun rahatsızlık verici olduğunu ifade ederek, "Yetkilileri uyardık. Gelip kaynağını bulsunlar, bu konuya el atsınlar. Gerekirse fabrikalarda denetim yapsınlar" diye konuştu.

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Derede inceleme yapan belediye ekipleri numune aldı. Kimyasalın dere yatağına bir fabrikadan bırakıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA


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