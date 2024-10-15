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  4. İstanbul'da filmleri aratmayan görüntüler! Çok sayıda polis aracı yolu kesti, motosikletliler arazide kaçmaya çalıştı

İstanbul'da filmleri aratmayan görüntüler! Çok sayıda polis aracı yolu kesti, motosikletliler arazide kaçmaya çalıştı

15.10.2024 01:05
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan-Cebeci Tüneli bağlantı yolunda trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüleri ile yayalar olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Çok sayıda polis aracı yolu keserken, ortaya filmleri aratmayan görüntüler çıktı. Polisleri gören motosiklet sürücüleri yoldan çıkarak arazide kaçmaya çalıştı. 14 motosiklet sürücüsünü gözaltına alınırken 251 bin 249 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eyüpsultan ilçesi Cebeci Tüneli bağlantı yolu üzerinde bir grup şahsın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Trafiği tehlikeye sokup drift atan 14 motosiklet sürücüsünden bazıları polisleri görünce kaçmaya başladı.

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YOLDAN ÇIKIP ARAZİDE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Boş araziye doğru kaçan sürücüler, motosikletli trafik polisleri tarafından yakalandı.

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Polis 14 motosiklet sürücüsü ile yaşları küçük 5 kişiyi yakaladı, motosikletleri ise bağladı.

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CEZA YAĞDI

Yakalanan şahıslara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ters istikamette araç kullanmak, teknik değişik, abartı egzoz, makas atmak, uyarı ve ikazlara uymamak, sigortasız araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, ışık donanımı, araç dikiz aynası bulundurmamak, kask takmamak, araçlarda tescil plakası bulundurmamak, tescil plakasının okunmaması, yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddelerinden toplam 251 bin 249 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca B.K., E.K., Y.E.K., A.Y., K.Ç. ve E.T. isimli şahısların sürücü belgeleri iptal edilerek, 14 motosiklet trafikten men edildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. (İHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Ceza Eyüpsultan trafik
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