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İstanbul'da iki katlı binada yangın paniği

09.08.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da iki katlı binanın girişinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın esnasında içeride bulunanlar ise dışarı çıkarıldı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangın dün saat 23.30’da Bayrampaşa Vatan Mahallesi İnanç Sokak üzerinde bulunan iki katlı apartmanın giriş katında çıktı. Yangından dolayı çıkan alev ve dumanları fark eden komşular ile apartman sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangına müdahale eden ekipleri içeride bulunan yabancı uyruklu vatandaşları dışarı çıkardılar. Yangın nedeniyle apartmanın giriş katında hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bayrampaşa İstanbul
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