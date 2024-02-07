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  4. İstanbul'da ilginç olay! 1000 liralık taksi parasını ödemek istemeyen kadın: "Beni elledin"

İstanbul'da ilginç olay! 1000 liralık taksi parasını ödemek istemeyen kadın: "Beni elledin"

07.02.2024 11:44 | Son Güncelleme:
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Son günlerde artan taksici-müşteri kavgasına bir yenisi daha eklendi. Şişli'den taksiye binen bir kadın Sultanbeyli'ye kadar taksiyle gitti. İndiğinde 1000 liralık ücreti ödemek istemeyen kadın taksiciyi tacizle suçlayıp 'beni elledin' dedi. Taksici de görüntüler olduğunu söyleyerek polisin çağrılmasını istedi. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'da ilginç olay! 1000 liralık taksi parasını ödemek istemeyen kadın: "Beni elledin"

Şişli'de taksiye binerek Sultanbeyli'ye giden ve bin lira taksi ücretini ödemek istemeyen kadın yolcu ile şoför arasında "taciz' tartışması çıktı. Olayı kayda alan taksi sürücüsü, "beni elledin" diyen kadının para ödememek için kendisine iftira attığını ve araç içerinde de kamera olduğunu söyleyerek polis çağırmasını istedi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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1000 LİRAYI ÖDEMEK İSTEMEDİ

İddiaya göre, önceki akşam gece saatlerinde Şişli'den taksiye binen kadın müşteri Sultanbeyli'ye gitmek istedi. Sultanbeyli'ye gelen kadın, yaklaşık bin lira tutan taksi ücretini ödemedi. Taksici Serhat Dizgin, kadından taksi ücretini istedi. Taraflar arasında tartışma çıktı.

"BENİ ELLEDİN" DEDİ

Araçtan inen kadın, "beni elledin" diyerek parayı vermeyi reddetti ve polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine Dizgin de kadına "Tamam polise gideriz. İftara atarak paramı mı çalacaksın. Hadi polise gidelim. Aracın içinde de kamera var. Her şey kayıtlı" diyerek kadına tepki gösterdi. Taksi ücretini ödemeyen kadın yürüyerek yoluna devam ederken, o anlar ise kameraya yansıdı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Taksici İstanbul taciz taksi
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