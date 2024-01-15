İstanbul'da kahreden yangın! 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir firmaya ait çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

(DHA)





