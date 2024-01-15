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  4. İstanbul'da kahreden yangın! 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var

İstanbul'da kahreden yangın! 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var

15.01.2024 09:08 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da kahreden yangın! 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir firmaya ait çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

(DHA)

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