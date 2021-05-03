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İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı

03.05.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı.

İstanbul'da kısıtlama nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Kent genelinde de haftanın ilk iş günü sadece kısıtlamalardan muaf olanlar araçlarıyla trafiğe çıkarken, ana arterlerin tamamındaki trafik yoğunluğunda da düşüş gözleniyor.

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KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE YOĞUNLUK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere bağlı olarak yoğunluk görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA-AA

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İstanbul tam kapanma

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