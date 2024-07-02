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  4. İstanbul'da lüks restoranda yemek yiyen Arap iş insanları kabus yaşadı! "Arap marap anlamam ben, Türkiye lan burası"

İstanbul'da lüks restoranda yemek yiyen Arap iş insanları kabus yaşadı! "Arap marap anlamam ben, Türkiye lan burası"

02.07.2024 14:24
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02.07.2024 14:24
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Kayseri ve Suriye'de yaşanan olaylardan sonra bir de dün İstanbul'da Arap iş insanlarına yönelik bıçaklı saldırı girişimi gerçekleşti. Lüks restoranda yaşanıp kameraya yansıyan girişimde eli bıçaklı Türk vatandaşı "Arap marap anlamam, Türkiye lan burası!" diyerek masadaki Arap iş insanlarına bıçak sallayıp küfürler savurdu.

Kayseri'de Suriye uyruklu kişinin 5 yaşındaki akrabasına cinsel taciziyle başlayan olaylardan sonra Suriye'de Türk bayrağı yakıldı. Gerginliği tırmandıran olaylara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da lüks restoranda bıçaklı saldırı girişimi saniye saniye kaydedildi.

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YEMEK YERLERKEN BIÇAKLA YANLARINA GELDİ

Aralarında Türkiye'de yatırım yapan Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi'nin de bulunduğu bir grup iş insanı dün Maslak 1453'te restoranda yemek yiyordu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; tam bu sırada elinde bıçaklı bir Türk vatandaşı belirdi.

KÜFÜRLER SAVURUP BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Küfürler savuran, elindeki bıçakla masada oturan Arap iş insanlarını tehdit eden kişi, polisin gelmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

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OLAY ANI KAMERADA

Saldırgana tepki vermeyen Suudi iş insanları o anları kameraya kaydetti.

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"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVEN BU İNSANLARA BU YAPILIYOR"

Orient Light İnternational Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirhan, olayla ilgili tepkisini şöyle dile getirdi:
"Araplara küfür ediyorlar, 'buradan gidin' diyorlar. Çok büyük bir olay bu. Ülkenin ekonomisine milyar dolar yatırım yapmış insanlara bu yapılıyor. Türkiye'yi çok seven bu insanlara bu yapılıyor. Bu şiddeti gösteren insanlar cezasız kalmamalı. Ben, Halil İbrahim Demirhan olarak dün yaşanan olayları kınıyorum. Dubai'ye 180 ayrı millet geliyor. Irkçılık, kin yok. Mültecilerle, yatırımcılar karıştırılıyor. Ne olursa, kim olursa olsun bıçaklarla, tehditlerle bu işler olmamalı. Burası muz cumhuriyeti değil. Dün bu olayı gerçekleştiren saldırganın da yakalanmasını ve adalet önüne çıkarılmasını istiyor, savcıları göreve davet ediyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kayseri Suudi Arabistan bıçaklı saldırı iş insanı
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