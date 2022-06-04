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İstanbul'da maymun çiçeği virüsü paniği! Yetkililer hemen harekete geçti... İki Afgan'a ilaç veren eczacı konuştu: Ellerindeki yaralar...

04.06.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de ellerinde çıkan yaralar nedeniyle iki Afgan eczaneye giderek ilaç istedi. Yaraları gören eczacı 'Maymun çiçeği' şüphesiyle durumu yetkililere bildirirken söz konusu kişiler ambulansla hastaneye götürüldü. Afganların test sonuçları beklenirken yaraların 'suçiçeği' olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Eczacı Esra Koca, "Dün hastalar vardı burada. Afgan 2 kişi geldi. Ellerini gösterdiler, ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar vardı'' diyerek yaşadığı durumu anlattı.

İstanbul'da maymun çiçeği virüsü paniği! Yetkililer hemen harekete geçti... İki Afgan'a ilaç veren eczacı konuştu: Ellerindeki yaralar...

Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi. Eczacı yaraların, 'Maymun çiçeği' olabileceğinden şüphelenerek, yetkililere haber verdi. 2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

Maymun Çiçeği şüphesi olan, 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılıyor. Yaraların 'Su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

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"MAYMUN ÇİÇEĞİ'NE ÇOK BENZİYORDU"

Eczacı Esra Koca, "Dün hastalar vardı burada. Afgan 2 kişi geldi. Ellerini gösterdiler, ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar vardı. 'Bir saniye' dedim, doktor birini aradım. Doktor fotoğraf çekmemi söyledi. Fotoğraflarını çektim, doktora attım. O da yetkililere haber vermiş. Hastalık Maymun çiçeği olabilir diye şüphelendik. Maymun Çiçeği'ne çok benziyordu. Antibiyotik ilaç kullanmış iyi gelmemiş o yüzden virüs olabilir diye düşündüm. Onlar gittikten sonra her yeri dezenfekte ettim" dedi.

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"KOLLARINDA SULU, YANMIŞ GİBİ YARALAR VARDI"

Cadde üzerinde esnaf olan Mehmet Yuvakgil "Sabah saatlerinde polisler bize fotoğraf gösterdi, 'Bu kişiyi gördünüz mü?' dediler. Biz de neden aradıklarını merak edip araştırdık, Maymun çiçeği olduğunu öğrendik. Aradan 5-6 saat geçtikten sonra emniyet mensupları burayı kapattılar. Fark ettik ki, o çocukları yakalamışlar. 3 Afgan asıllı kişi vardı. Sağlık ekipleri çocukları alıp gitti. Çocukların kollarında sulu, yanmış gibi yaralar vardı. İster istemez tedirginlik oluyor" diye konuştu. Maymun çiçeği şüphesi olan 3 yabancı uyruklunun test sonucu beklenirken yaraların sebebinin 'suçiçeği' olabileceği de kaydedildi.

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(DHA)

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İstanbul
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