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İstanbul'da minibüs sürücüsü dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Sultangazi’de yol kenarına park ettiği minibüsüne binen sürücü, yanından geçemediği için kendisine korna çalan halk otobüsünün şoförü ile tartıştı. Tartışmada, “Kapıyı neden açık bırakıyorsun” diyen şoföre sinirlenen sürücü, aracını otobüsün önüne kırarak aynasını parçaladı.

Olay, geçtiğimiz 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Sultangazi eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde seferini yapan halk otobüsü yol kenarına park edilen kapalı kasa minibüs yüzünden yoluna devam edemedi. Minibüs sürücüsü kapısını açarak aracına bindiği esnada otobüs şoförü kornaya basarak tepki gösterdi.

"KAPIYI NEDEN AÇIK BIRAKIYORSUN" SÖZÜNE SİNİRLENİP AYNAYI KIRDI

Otobüs şoförünün, “Kapıyı neden açık bırakıyorsun?” cümlesine “nasıl gireceğim?” diyerek karşılık veren minibüs sürücüsü öfkelendi. Kısa süreli tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam etti. Kısa bir süre sonra harekete geçen minibüs şoförü, otobüsün önüne kırarak aracıyla da aynasını kırdı. Yoluna devam eden minibüs sürücüsü birkaç metre sonra durdu. Bunu gören otobüs şoförü de araçtan inerek minibüsün yanına gitti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi minibüs sürücüsü

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