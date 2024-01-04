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İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı! Akılalmaz: 'Lastiğiniz patlak' deyip öğrenci dolu aracın camını tıklattı...

04.01.2024 14:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da akılalmaz olay! Kadıköy'de özel bir okula ait servis aracı sabah saatlerinde öğrencileri toplarken kırmızı ışıkta durduğu esnada kaçırıldı. İddialara göre; araç kırmızı ışıktayken bir kişi cama tıklatıp şoföre "Lastiğiniz patlak" dedi. Şoför lastiğe bakmak için araçtan indiğinde, kimliği belirsiz şüpheli araca binip aracı kaçırdı. Göztepe civarında öğrencilerle hostesi araçtan indiren şüpheli Pendik'te aracı terk edip kaçtı.

İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı! Akılalmaz: 'Lastiğiniz patlak' deyip öğrenci dolu aracın camını tıklattı...

İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddialara göre olayda özel bir okula ait servis aracı içinde öğrenciler ve hostes varken kaçırıldı. İşte detaylar...

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; servis aracı sabah öğrencileri toplarken kırmızı ışıkta durdu.

"ARKA LASTİK PATLAK, İNİP BAKAR MISIN" DEDİ

İddialara göre; bu sırada cama tıklatan bir kişi şoföre "Arka lastiğin patlak bir inip bakar mısın?" dedi. Şoför araçtan iner inmez, kimliği belirsiz kişi araca binip içinde 11 öğrenci ve hostes olan servis aracını kaçırdı.

MOTOSİKLETLE PEŞİNE DÜŞTÜ AMA YAKALAYAMADI

Ne yapacağını bilemeyen şoför, çevredekilerden yardım istedi. Bir motosikletin arkasına atlayıp servis aracının peşine düştü ama yakalayamadı. Hemen durumu polise bildirdi.

ÖĞRENCİLERİ VE HOSTESİ BIRAKTI

Konuyla ilgili alarma geçen İstanbul Polisi incelenen kamera görüntülerinden aracın Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi bıraktığı tespit edildi.

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ARAÇ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Öğrencilerin ve hostesin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaçırılan araç ise Pendik’te terk edilmiş halde bulundu. Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul öğrenci servisi
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