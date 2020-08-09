İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlamaya mı gidilecek? Kritik gün yarın

İstanbul Valiliği, pandemi merkezi ve filyasyon ekibinin çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüs salgınına yönelik tüm olasılıklar masada konuşuluyor. Mevcut vaka sayısına göre, İstanbul genelinde bir kısıtlama öngörülmüyor. Ancak vakaların yoğun yaşandığı sitelerde, caddelerde, semtlerde hatta ilçelerde kısıtlamaya gidilebilecek.

İSTANBUL'DA VAKANIN EN ÇOK OLDUĞU İLÇELER

Esenyurt, Zeytinburnu, Esenler ve Bağcılar... İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun en fazla olduğu ilçeler.

AVRUPA YAKASI'NDA VAKA YOĞUNLUĞUNUN AZ OLDUĞU İLÇELER

Risk haritasına göre, Avrupa Yakası'nda vakaların sayısı daha fazla. Çatalca, Başakşehir, Büyükçekmece ve Avcılar gibi risk yoğunluğunun az olduğu ilçeler de var.

ANADOLU YAKASI'NDA EN RİSKLİ İLÇE ÜMRANİYE

Anadolu Yakası'na ise yüksek risk bölgelerinin sayısı daha az. Riskin yoğun olduğu yerler arasında Ümraniye öne çıkıyor.

KRİTİK GÜN PAZARTESİ

İstanbul Valiliğinde yol haritası için yarın toplantı yapılması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

