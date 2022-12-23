İstanbul'da seri tacizci paniği! 1 saatte 4 kadını taciz etti: Üstümü açmaya, parçalamaya başladı

İstanbul'da seri tacizci paniği yaşandı. Bir kişi aynı günde çok sayıda kadına tacizde bulundu. Kadıköy'de arkadaşına gelen genç kadın, tacizcinin kurbanlarından biriydi. Apartmana birlikte giren ve kurye kılığında olan tacizciden şüphelenmeyen kadın asansörde dehşeti yaşadı. Durumu fark edince kaçmak isteyen kadını yakalayan tacizci, kadının üstünü açmaya, parçalamaya başladı. Kadın çok korktuğunu ifade ederken tacizcinin aynı gün 1 saat içerisinde 4 kadını daha taciz ettiği ortaya çıktı.

ASANSÖRE BİNİNCE DEHŞETİ YAŞADI

31 yaşındaki genç kadın, Kadıköy'de arkadaşını ziyarete gitti. Kendisiyle birlikte apartmana giren adamdan şüphelenmedi ve kafasındaki kask nedeniyle kurye olduğunu düşündü. Asansöre bindikten sonra genç kadın dehşeti yaşadı. Kuryenin saldırısıyla birlikte genç kadının çığlık atmaya başladı. Saldırganın elinden kurtulan genç kadın hemen polise gitti. O saldırganın aynı gün bir saat içinde 4 kadını daha taciz ettiği ortaya çıktı. Polis görüntülerden yola çıkarak seri tacizciyi yakaladı. Tacizci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÜSTÜMÜ AÇMAYA, PARÇAMALAYA BAŞLADI"

Kanal D Haber'in haberine göre tacize uğrayan kadın, "Eliyle ağzımı kapattı, boynumu tuttu ve nefes alamadım. O an beni öldürecek diye düşündüm. Bilincimi kaybetmeye başladım, çok koktum. Kapının şifresini girerken bu arkamdan geldi. Kapıyı açtım, üstüne kapatmayayım dedim. Binaya benle birlikte girdi. Dokundu, ben elinin çarptığını düşündüm. Çığlık attım, bağırdım. Üstümü açmaya, parçalamaya başladı. Diğer mağdurları da gördüm. O kızların da psikolojileri çok bozuktu." dedi.



