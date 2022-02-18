İstanbul'da silahlı banka soygunu! Paralarla kayıplara karıştı

Akılalmaz olay, akşam saatlerinde Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’ndeki bir bankada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre bankayı gözetleyen şahıs, bankanın sakin olduğu bir anda içeriye girdi. İddiaya göre, silahını doğrultarak güvenlik görevlisini rehin alıp kasadaki paraları istedi.

25 BİN TL'Yİ ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Kasada bulunan 25 bin TL’yi alan kimliği belirsiz hırsız, güvenlik görevlisini bırakarak kaçıp kayıplara karıştı. Banka görevlileri olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından paraları alıp kaçan kişiyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA/DHA)





