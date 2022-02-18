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  4. İstanbul'da silahlı banka soygunu! Paralarla kayıplara karıştı

İstanbul'da silahlı banka soygunu! Paralarla kayıplara karıştı

18.02.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy’de akıllara durgunluk veren bir silahlı banka soygunu gerçekleşti. Bir bankaya giren silahlı şüpheli önce güvenlik görevlisini rehin aldı, ardından 25 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı. Polis kaçan kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul'da silahlı banka soygunu! Paralarla kayıplara karıştı

Akılalmaz olay, akşam saatlerinde Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’ndeki bir bankada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre bankayı gözetleyen şahıs, bankanın sakin olduğu bir anda içeriye girdi. İddiaya göre, silahını doğrultarak güvenlik görevlisini rehin alıp kasadaki paraları istedi.

25 BİN TL'Yİ ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Kasada bulunan 25 bin TL’yi alan kimliği belirsiz hırsız, güvenlik görevlisini bırakarak kaçıp kayıplara karıştı. Banka görevlileri olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından paraları alıp kaçan kişiyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy
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