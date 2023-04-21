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  4. İstanbul'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı! Şok anlar kamerada

İstanbul'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı! Şok anlar kamerada

21.04.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Silah seslerinin de duyulduğu kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise çok sayıda boş kovan bulundu.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında Suriye uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı, sopalı kavgaya dönüştü. Silah seslerinin de duyulduğu kavgada 2 kişi yaralandı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu.

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KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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(DHA)

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