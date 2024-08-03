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İstanbul'da skandal olay! Barınağa bırakılan hayvanları parayla satmış

03.08.2024 16:12
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İstanbul'da hayvan barınağı sorumlusu ve ‘Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' adlı derneğin yöneticisi M.Y., kendisine ait olan barınağa bırakılan hayvanları para karşılığı sattığı ortaya çıktı. Şahıslar, 230 bin lira parayı dernek binasında teslim ettiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da skandal olay! Barınağa bırakılan hayvanları parayla satmış

30 Temmuz'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bir kişi, "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderildiğini ifade etti. Dernek yöneticisi M.Y'nin, bu paraların veterinerlik hizmeti dışında kalan kısmını nakit olarak talep ettiğini, ayrıca kendisinden aktarılan paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediğini iddia ederek ihbarda bulundu.

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PARAYA EL KONULDU

Olayla ilgili 1 Ağustos tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dernek yöneticisi M.Y. ile dernek görevlisi A.M.H. gözaltına alındı. Dernek binasında yapılan aramada herhangi bir kaydı bulunmayan 230 bin liraya el konuldu.

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TUTUKLANDI

Aynı zamanda hayvan barınağı bulunan derneğin yöneticisi M.Y'nin, vatandaşların barınakta bakılma kaydıyla bıraktıkları hayvanları yetkisini kötüye kullanarak, para karşılığı farklı kişilere sattığı ve ödemeleri kendi hesabına gönderttiği öğrenildi.
Ekipler tarafından M.Y'nin telefonunda yapılan incelemeler sonucunda köpeklerin bakımını ve tedavisini yapacağını söyleyerek birden fazla kişiden para aldığı, bu paralarla ilgili herhangi bir kayıt oluşturmadığı, vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Dernek yöneticisi M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dernek görevlisi A.M.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul hayvan barınağı
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