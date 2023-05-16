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İstanbul'da şoke eden olay: Tartıştığı kuryeye satır ile saldırdı!

16.05.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz cuma Fatih'te yaşandığı öğrenilen olayda, bir sürücü tartıştığı kuryeye satır ile saldırdı. Sürücüye araya giren diğer sürücüler engel olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da şoke eden olay: Tartıştığı kuryeye satır ile saldırdı!

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Fatih Şehremini'de yaşandı. Bir köfteci dükkanında kuryelik yapan S.A., iş yerine dönerken trafik ışıklarında iki aracın arasından geçmek istedi. Korna çalan kuryeye sürücülerden biri tepki gösterdi.

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SATIR ÇIKARDI

Aracından inen sürücüyle kurye arasında tartışma büyüdü. Öfkelenen sürücü aracının bagajını açtıktan sonra satır çıkardı.

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Satırla kuryeye saldıran sürücüye araya giren diğer sürücüler engel oldu.

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O anlar arkadaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih satır

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