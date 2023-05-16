İstanbul'da şoke eden olay: Tartıştığı kuryeye satır ile saldırdı!

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Fatih Şehremini'de yaşandı. Bir köfteci dükkanında kuryelik yapan S.A., iş yerine dönerken trafik ışıklarında iki aracın arasından geçmek istedi. Korna çalan kuryeye sürücülerden biri tepki gösterdi.

SATIR ÇIKARDI

Aracından inen sürücüyle kurye arasında tartışma büyüdü. Öfkelenen sürücü aracının bagajını açtıktan sonra satır çıkardı.

Satırla kuryeye saldıran sürücüye araya giren diğer sürücüler engel oldu.

O anlar arkadaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

