İstanbul'da son durum ne? CHP'den son dakika oy farkı açıklaması

Polisleri Büyükçekmece'ye gönderen Adalet Bakanı da, İçişleri Bakanı da istifa etmelidir. Elinizdeki gücü kullanarak bu olur. Mülkiyet müfettişleri, savcılar, polisler orada. Eğer bu listelerde hukuksuzluk varsa bu bir şeyi gösteriyor. AK Parti'nin örgütleri çalışmamıştır. Bunun hesabının sorulacağı yer de YSK değildir. İçişleri ve Adalet Bakanları üzerlerine düşen görevleri yapmamışlardır. Devletin tüm verileri elindeyken gerekli incelemeleri yapamamıştır.

24 Haziran seçiminde Büyükçekmecede kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351, 31 Mart'ta ise kayıtlı seçmen sayısı 174 bin 773. 2 bin 422 artmıştır ve bu artan sayısının da 760'ı yeni seçmen olan genç seçmenler. Yani sonuçta burada, 2 bin kişi bile yok. Nerede kaydırılan, o olan şu olan. Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğunu gören AK Parti yetkilileri büyük bir şok yaşamaktadırlar. Bu nedenle de her yerden bir sorun çıkartmaya uğraşmaktadırlar. Çok açık söyleyeyim, işin rengi ortadadır. Bir şey hatırlatacağım, İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünü AK Parti kazandı. Kazanan bu belediye başkanların oylarını sandık kurullarını başındaki kişilerle İmamoğlu'nun oylarını sayanlar aynı. AK Parti seçilince milli irade, Ekrem İmamoğlu'na oylar gidince şaibe. Ben açıkça şunu ifade ediyorum, artık milleti rahat bıraksınlar. Yani söylüyoruz, biz buradayız, örgütlerimiz burada. Baştan itibaren 'Oy namustur dokundurtmayız, kazandığımı seçimi kimseye çaldırtmayız" sloganıyla yola çıktık.