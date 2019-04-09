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İstanbul'da son durum ne? CHP'den son dakika oy farkı açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 09.04.2019 12:06 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, şu ana kadar yapılan sayımlarda sonuçları değiştirecek bir durumun ortaya çıkmayacağını söyledi. Geçersiz oyların yüzde 96'sının sayıldığını belirten Öztrak, Ekrem İmamoğlu 14 bin 532 oyla önde gittiğini açıkladı. Büyükçekmece'de taşıma oy iddiasıyla ilgili Öztrak, "Seçim bitti, liste üzerinden uyuşmazlık çıkarılıyor. AK Parti Büyükçekmece başvurusunu geri çekti" ifadesini kullandı.

Faik Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

  • İtiraz süreci bittikten sonra listeler kesinleşmiştir. Seçim bitmiş, Büyükçekmece'deki listeler yüzünden uyuşmazlık çıkarmaya çalışıyorsunuz. 31 Ocak tarihinden itibaren YSK'nın kesinleşmiş kararı üzerinden itiraz yapılamaz, İstanbul Baro Başkanlığı açıkladı.

  • Polisleri Büyükçekmece'ye gönderen Adalet Bakanı da, İçişleri Bakanı da istifa etmelidir. Elinizdeki gücü kullanarak bu olur. Mülkiyet müfettişleri, savcılar, polisler orada. Eğer bu listelerde hukuksuzluk varsa bu bir şeyi gösteriyor. AK Parti'nin örgütleri çalışmamıştır. Bunun hesabının sorulacağı yer de YSK değildir. İçişleri ve Adalet Bakanları üzerlerine düşen görevleri yapmamışlardır. Devletin tüm verileri elindeyken gerekli incelemeleri yapamamıştır.

  • 24 Haziran seçiminde Büyükçekmecede kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351, 31 Mart'ta ise kayıtlı seçmen sayısı 174 bin 773. 2 bin 422 artmıştır ve bu artan sayısının da 760'ı yeni seçmen olan genç seçmenler. Yani sonuçta burada, 2 bin kişi bile yok. Nerede kaydırılan, o olan şu olan. Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğunu gören AK Parti yetkilileri büyük bir şok yaşamaktadırlar. Bu nedenle de her yerden bir sorun çıkartmaya uğraşmaktadırlar. Çok açık söyleyeyim, işin rengi ortadadır. Bir şey hatırlatacağım, İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünü AK Parti kazandı. Kazanan bu belediye başkanların oylarını sandık kurullarını başındaki kişilerle İmamoğlu'nun oylarını sayanlar aynı. AK Parti seçilince milli irade, Ekrem İmamoğlu'na oylar gidince şaibe. Ben açıkça şunu ifade ediyorum, artık milleti rahat bıraksınlar. Yani söylüyoruz, biz buradayız, örgütlerimiz burada. Baştan itibaren 'Oy namustur dokundurtmayız, kazandığımı seçimi kimseye çaldırtmayız" sloganıyla yola çıktık.

  • Türkiye'nin gündemi son derece ciddi, ekonomi son derece kırılgan. Hukuk devletinin önemli ölçüde yıpratılmış olması... Türkiye bir an önce bu sıkıntıdan kurtulmalıdır, belediye başkanları görevine başlamalıdır. Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verilmelidir. İstanbul, Büyükşehir Belediye Başkanı'na artık kavuşmalıdır, o da icraatına başlamalıdır.

  • 24 Haziran'dan sonra tek kişi parti devleti ülkeyi yönetiyor. Bu iddialar doğruysa, kendi beceriksizliklerini ortaya koyuyor bu.

    • Ayrıntılar geliyor...

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